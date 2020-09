Concentració a Terrassa en suport al President

17.09.2020 | 21:12

Un centenar de persones es van concentrar ahir per donar suport al president Quim Torra. L'acte va tenir lloc al matí al Raval de Montserrat i va ser organitzat per l'ANC a Terrassa. Entre els assistents hi havia Meritxell Lluís, regidora de l'Ajuntament de Terrassa. Durant l'acte, es va llegir un manifest en el qual es va...