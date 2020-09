Torra descarta convocar eleccions i acusa l'Estat de "paralitzar" Catalunya

17.09.2020 | 15:23

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat convocar eleccions anticipades abans que el Tribunal Suprem decideixi si l'inhabilita, i ha advertit que si això passa l'únic "culpable" de "paralitzar" l'administració catalana en plena pandèmia serà l'Estat.

"Si l'Estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable: ell. No seré jo qui en aquest moment tan crític per al país ho aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració a Catalunya", ha dit en una declaració institucional al Centre Cultural Blanquerna, a Madrid.

El president català ha fet aquesta intervenció al final de la vista en què el Suprem ha revisat la seva condemna a inhabilitació per haver desobeït el no retirar a temps una pancarta a favor dels "presos i exiliats" en període electoral.