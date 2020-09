El poliesportiu de Vacarisses reobre el 21

Vacarisses

16.09.2020 | 12:01

El poliesportiu municipal de Vacarisses tornarà a oferir el seus serveis a partir del proper dia 21. A causa de la nova normalitat, alguns aspectes del seu funcionament es veure afectats. D'una banda, s'haurà de mantenir una distància de dos metres entre persones usuàries i amb el personal de l'equipament. Aquesta mesura pot afectar l'aforament de les sales i dels aparells de musculació i spinning. Per aquest motiu, només s'hi podrà accedir amb cita prèvia, que es pot reservar online al web de l'Ajuntament. Les reserves seran diàries, amb un temps màxim de dues hores per a la sala de musculació i d'una hora per a la sala d'activitats dirigides. Així doncs, us agrairem la màxima puntualitat possible.

A més, es farà un control de temperatura en entrar al recinte i es posarà a l'abast dels usuaris gel hidroalcohòlic a l'entrada i la sortida i a cada sala d'activitats esportives. També es realitzarà un control de traçabilitat. Els vestuaris romandran tancats, a l'igual que la font d'aigua.