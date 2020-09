Mesuraran la qualitat de l'aire amb nanosensors en bicicletes i persones

Redacció

15.09.2020 | 20:41

Sant Cugat s'adhereix un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que es celebra des d'avui i fins al dia amb diverses accions a la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre aspectes com l'impacte del transport, la qualitat de l'aire o l'emergència climàtica. Un dels projectes més destacats és que Sant Cugat és un dels municipis que participarà en la prova pilot com a municipi metropolità en el projecte europeu NanoSen AQM Interreg Sudoe, amb la col·laboració d'AMB Ecologia i AIGUASOL.

Així, aquesta tardor es mesurarà la qualitat de l'aire en moviment a través de nanosensors instal·lats en bicicletes i en persones que tinguin una rutina d'anar en bici i caminar diàriament. També es donarà informació del projecte, així com recomanacions, bones pràctiques i hàbits per millorar la qualitat de l'aire als panells informatius digitals instal·lats al Parc de Coll Favà i a l'Escola Pins del Vallès.

gasos contaminants

El tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler, va explicar ahir que "com a Ajuntament ens hem adherit a aquesta iniciativa perquè un dels nostres objectius és promoure un canvi cap a una mobilitat més sostenible".

El regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, José Gallardo, va apuntar que "volem potenciar el transport públic i impulsar una nova mobilitat tal com fan les grans ciutats europees. No volem que Sant Cugat es quedi enrere".

Per últim, la regidora de Sostenibilitat i Comissionada per a l'Emergència Climàtica, Alba Gordó, va remarcar que "hem de seguir potenciant una mobilitat més sostenible perquè és la responsable d'una tercera part de les emissions de gasos contaminants a Sant Cugat. Per això impulsem projectes com l'Anella de Mobilitat Verda o l'augment d'aparcaments per a bicicletes".

L'Ajuntament també ha impulsat més mesures i actuacions que s'implementaran en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Tenint en compte l'actual context de la pandèmia, s'ha optat per fer accions puntuals i estratègiques i evitar esdeveniments amb presència de públic.