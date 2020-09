Presentació a Sant Cugat de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. ajuntament de sant cugat Presentació a Sant Cugat de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

Mesuraran la qualitat de l'aire amb nanosensors en bicicletes i persones

15.09.2020 | 20:41

Sant Cugat s'adhereix un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que es celebra des d'avui i fins al dia amb diverses accions a la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre aspectes com l'impacte del transport, la qualitat de l'aire o l'emergència climàtica. Un dels projectes...