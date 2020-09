Arrenca la temporada de festivals i cicles de cinema a Sant Cugat

Sant Cugat

16.09.2020 | 12:24

Ahir dimarts es va presentar la programació de festivals i cicles de cinema que, a partir de demà ii fins al gener de 2021, s'oferiran als Cinemes Sant Cugat, amb les sales de projecció adaptades per garantir totes les mesures de seguretat decretades per la Covid-19. Així, demà es dona el tret de sortida a la nova programació de Cinema d'Autor que s'allarga, amb 14 projeccions setmanals en versió original subtitulada, fins al 17 de desembre. El Cicle Gaudí, una iniciativa per donar a conèixer el cinema fet a Catalunya, arribarà a Sant Cugat el dimarts 22 de setembre i s'allargarà fins al 22 de desembre amb la programació de dues pel·lícules per mes. El Festival Anima't en família, adreçat al públic infantil, projectarà 5 pel·lícules en català i una de muda. Les sessions, amb dos passis diaris, es faran del 28 de desembre al 4 de gener coincidint amb el període de vacances escolars per oferir més alternatives d'oci familiar durant les festes de Nadal.

A més, els festivals Sant Cugat Fantàstic i Sang Cugat es fusionen en una edició especial dedicada als assassins en sèrie. La 6a edició del Sant Cugat Fantàstic, que s'havia de celebrar al mes de maig, es va ajornar a causa de la Covid-19 i els organitzadors van creure convenient programar-los conjuntament al setembre, data prevista per la IV edició de Sang Cugat, el festival de novel·la i cinema negre de Sant Cugat, que també comença demà. Així, el Sant Cugat Fantàstic s'inaugura el divendres 25 de setembre amb la Marató de Virus i seguirà amb la Marató de Sang i la Marató de Curts Catalans, que comptarà amb la presència dels directors.