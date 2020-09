Puigdemont contesta a Mas que JxCat difícilment comportarà més divisió

Efe

15.09.2020 | 11:52

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha replicat al seu predecessor, Artur Mas, que és "difícil" que JxCat comporti més divisió entre l'independentisme perquè "hi ha moltíssima gent que ve del PDeCat i del que era CDC o CiU".

En declaracions al canal 3/24, Puigdemont ha assenyalat que "és difícil que hi hagi una ruptura" perquè en JxCat hi ha persones "que formen part de projectes compartits".

"Molts dels valors de gent com jo, que vaig començar a militar a CDC l'any 83 també estan dins de JxCat", ha assenyalat Puigdemont.

Aquest matí, Mas ha anunciat la seva decisió de no adherir-se per ara a el projecte de JxCat i continuar militant en el PDeCat perquè ha dit que no pot acabar la seva trajectòria política en un projecte "que pot portar a la separació".

Mas ha afirmat sentir-se "trist, decebut i emprenyat" veient "les esquerdes i la falta d'unitat" a l'espai posconvergent, uns sentiments que Puigdemont considera "normals".