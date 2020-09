El conseller d'Educació avalua l'inicia del curs marcat per la pandèmia

15.09.2020 | 12:10

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha demanat a les famílies que "si un nen està a l'espera del resultat d'una prova PCR, no vagi a l'escola fins que sàpiga que el resultat és negatiu ". Josep Bargalló ha trasllat aquest missatge a les famílies en una entrevista a TV3 per avaluar l'arrencada del curs escolar i les mesures per a la pandèmia, i en la qual s'ha referit a un cas ocorregut ahir dilluns a l'escola Maristes de Girona.Un alumne de centre Maristes de Girona que estava pendent del resultat d'una PCR va assistir ahir al matí a classe i a la tarda la família va tenir coneixement que el resultat de el test era positiu. "Hem de ser molt curosos en casos com aquest", ha assenyalat el conseller, que ha concretat que els serveis sanitaris determinaran si cal aïllar el grup de l'alumne, depenent de l'activitat que va desenvolupar el nen ahir a l'escola.