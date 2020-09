Avancen a bon ritme les obres als polígons industrials de Viladecavalls

Viladecavalls

15.09.2020 | 12:17

Les obres de millora que s'estan duent a terme als polígons de Can Trias, La Bòbila i Can Mitjans avancen a bon ritme en una primera fase d'actuacions en la qual es contemplen la renovació de l'enllumenat públic per tecnologia LED i adaptació de la mobilitat de la zona amb la incorporació de carrils bicis i zona d'aparcament, reparacions del paviment i nova senyalització viària, entre altres accions.

Aquestes actuacions, que han estat treballades conjuntament amb l'associació empresarial dels polígons d'activitat econòmica de Viladecavalls, suposaran un increment de l'eficiència energètica d'aquests, així com la millora dels seus accessos, i s'aniran desenvolupant en gran part durant l'any 2020.

El projecte compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Teixit Productiu de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i a partir de la segona edició del programa "Modernització dels Polígons".