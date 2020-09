15.09.2020 | 12:01

La Fiscalia ha demanat a l'Tribunal Suprem que no admeti a tràmit les més de 20 querelles interposades al llarg de l'estat d'alarma contra el Govern de Pedro Sánchez per la gestió de la pandèmia, a l'considerar que no es pot obrir una causa general contra el Executiu. En un informe de 300 pàgines, el tinent fiscal de l'Suprem, Luis Navajas, aborda les vint querelles interposades contra els membres de l'Executiu de forma individualitzada sense entrar en consideracions genèriques encara que si comparteix argumentacions. Les querelles es dirigeixen en alguns casos contra el Govern a el complet i en altres contra el president, Pedro Sánchez, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, o els ministres de Sanitat i Interior, Salvador Illa i Fernando Grande Marlaska, per delictes com homicidi i lesions imprudent, prevaricació administrativa, contra la seguretat dels treballadors o desobediència.