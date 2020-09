Puigdemont demana un relator per a la taula de diàleg i Rovira avisa l'Estat

EFE

14.09.2020 | 11:43

L'expresident Carles Puigdemont va insistir ahir diumenge en la necessitat que la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez incorpori un "relator", mentre que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha llançat un avís a l'Estat per si fracassa aquest diàleg.

Puigdemont i Rovira van participar ahir a la tarda per videoconferència a la presentació dels seus respectius llibres, en el marc de la Setmana de el Llibre en Català, i tots dos es van referir a la taula de diàleg sobre Catalunya, que en els pròxims dies podria tornar a reunir-se després d'interrompre els seus treballs per la Covid-19.

Segons l'expresident de la Generalitat, "l'Estat ha" d'abordar el problema de fons" del conflicte català, que segons la seva opinió passa per reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya i per una amnistia, i "no fer perdre massa el temps a la gent".

"Més que diàleg, això es diu negociació", ha dit Puigdemont, que ha tornat a reclamar la figura d'"un facilitador, un relator, un intermediari que ajudi" que hi hagi "confiança" entre les dues parts.

Per la seva banda, Rovira ha remarcat: "Si hi ha la possibilitat de la via del diàleg i la negociació, nosaltres hem d'assumir la responsabilitat d'intentar-ho i que sigui, en tot cas, el Govern espanyol qui s'aixequi d'aquesta taula".

I ha advertit: "Si s'aixeca de la taula haurem de seguir pel camí que ens quedarà, estar el més ben preparats possible, ser molts més, per tornar a plantejar un embat democràtic amb l'Estat".