Torra insta el rei i Sánchez a demanar disculpes per l'afusellament de Companys

11.09.2020 | 11:35

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat aquest dijous el rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, a "demanar disculpes per la persecució, detenció i afusellament" de l'expresident Lluís Companys i ha denunciat la "repressió" en un "Estat autoritari i venjatiu".

Així ho ha afirmat en el seu missatge institucional amb motiu de la Diada, emès aquest dijous a la nit i en què s'ha referit al 80 aniversari de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat republicana a mans del règim franquista.

Torra ha denunciat que "Espanya encara no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya" per aquell afusellament."En aquesta Diada, exigeixo al Govern espanyol un acte solemne en el qual el cap de l'Estat i el cap de Govern, públicament, demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys i de tots els milers de catalans morts a l'exili, en els camps nazis de concentració o en les presons catalanes", ha remarcat.