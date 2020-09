Ofrenes reduïdes i sense "Els Segadors" en una Diada encotillada per la Covid

11.09.2020 | 11:45

Les celebracions de la Diada de l'11 de setembre arrenquen sempre amb l'ofrena floral d'institucions, partits i entitats al monument a Rafael Casanova de Barcelona, i aquest any no ha estat una excepció, tot i que el format, encotillat per les mesures que imposa la Covid-19, sí que ha estat atípic.

En lloc de les diverses desenes de militants que solien unir-se a les comitives de partits -independentistes, socialistes i comuns- per dipositar les corones de flors al peu del monument, aquesta vegada hi ha hagut delegacions reduïdes -la del Govern només la integraven Quim Torra, Pere Aragonès i Meritxell Budó- i molt de silenci, sense els acords d'"Els Segadors", la banda sonora habitual de l'acte.

Una de les tradicions que s'ha emportat per davant el coronavirus en aquesta edició de la Diada ha estat la presència de la banda de música que interpretava en bucle l'himne català cada vegada que una delegació dipositava la seva ofrena.

En l'entorn del monument a la Ronda de Sant Pere -amb un control estricte dels accessos-, tampoc hi ha hagut guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra ni públic, usualment copat pels sectors més exigents de l'independentisme, que en anys anteriors acostumaven a rebre amb xiulets les delegacions dels partits menys afins a les seves posicions.

Sí que hi ha hagut, en canvi, molta distància de seguretat, també entre els periodistes que cobrien les ofrenes i que, en lloc d'haver de recollir amuntegats les declaracions dels polítics assistents, han pogut prendre nota asseguts a la calçada mentre els oradors anaven desfilant pel micròfon instal·lat a prop del monument.

Meritxell Budó, Roger Torrent, Miquel Iceta, Ada Colau, Elsa Artadi, Marta Vilalta, David Bonvehí i portaveus d'altres partits i entitats han anat intervenint davant el micròfon per fer les seves crides respectives, una d'elles compartida per tots: respectar les normes de seguretat per prevenir els contagis.

També s'ha acostat al monument a Rafael Casanova el líder del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, que reivindica la figura de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant el setge de les tropes borbòniques, fins a la caiguda de la ciutat l'11 de setembre del 1714, i que acusa l'independentisme d'apropiar-se'l.

Tot d'una, a la Ronda de Sant Pere s'ha sentit "Els Segadors" amb el so de les gralles, l'instrument musical que portaven tres components de la comitiva d'Òmnium Cultural.

Una altra de les imatges de les ofrenes ha estat la conversa breu que han mantingut tres exconselleres: Àngels Chacón -recentment cessada del Govern després de mantenir el seu carnet del PDeCAT-, d'una banda, i Laura Borràs i Elsa Artadi, referents de l'espai de JxCat, per una altra.

En acabar les ofrenes oficials, el periodista Cake Minuesa s'ha acostat al monument i ha dipositat una bandera espanyola sobre les corones de flors mentre gravava un vídeo per al seu canal de YouTube.

Un home amb la samarreta de la selecció catalana l'ha increpat i li ha arrabassat la bandera, tot i que Minuesa se n'ha tret una altra de la butxaca i l'ha tornat a dipositar als peus del monument, fins que agents dels Mossos d'Esquadra se l'han emportat fora del lloc, mentre una dona retirava l'altra bandera espanyola