Detinguts dos lladres enxampats in fraganti quan acabaven de robar a un súper

Sant Cugat

Redacció

10.09.2020 | 11:42

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat van detenir el 3 de setembre un home i una dona de 38 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili a Tordera l'home i a Lloret de Mar la dona, com a presumptes autors d'un delicte de furt en un supermercat al centre del municipi.



Els fets van tenir lloc el mateix dia pels volts de les 17.30 h de la tarda quan una patrulla de paisà que efectuava tasques de seguretat ciutadana va observar uns moviments estranys per part d'una parella. Mentre l'home es quedava fora d'un supermercat d'una coneguda cadena en actitud vigilant a l'interior d'un vehicle, la dona entrava amb dues bosses de mà de certes dimensions. En sortir de la botiga la dona es va adreçar directament cap al vehicle on l'esperava l'home.



Els mossos davant la sospita que es podia haver comès algun tipus de robatori es van dirigir cap a la parella i els van requerir que aturessin el vehicle però aquests no van fer cas a les indicacions policials, per la qual cosa els agents van posar el vehicle per impedir el pas als dos lladres.



Els agents van escorcollar el vehicle i van comprovar que les dues bosses de mà que portava la dona estaven completament folrades per tal d'evitar l'activació de les alarmes, a més a més, estaven plenes de productes del supermercat, bàsicament begudes alcohòliques, productes cosmètics i de menjar sense que pogués acreditar la compra amb el corresponent tiquet.



Després de fer les comprovacions amb la botiga es va constatar que els productes havien estat sostrets i el cost total era de 425 euros.



La parella va quedar detinguda per un delicte de furt. També se'ls va aixecar un acte per tinença de substàncies estupefaents. Es dóna la circumstància que la dona acumula pràcticament una vintena d'antecedents per delictes de la mateixa tipologia.



La parella va passar a disposició judicial el 4 de setembre davant el jutjat en funcions de guàrdia de Rubí que va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos.