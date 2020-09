Aprovada la llei que limita el preu dels lloguers a Catalunya

Efe

10.09.2020 | 11:32

Catalunya obligarà a congelar o baixar el preu dels lloguers a les zones amb "tensió" residencial de les 60 ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants, tot i que quedaran exempts els arrendadors "vulnerables", considerant-se com tals els quals ingressin menys de 2.000 euros mensuals.

El Parlament va aprovar ahir diimecres a la tarda una llei pionera per regular els lloguers a la comunitat gràcies al "sí" de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, que han impulsat la norma al costat del Sindicat de Llogaters i la Generalitat.

Ciutadans, PSC-Units i PPC han votat en contra perquè creuen que és una llei "electoralista" i "inconstitucional", ja que un organisme consultiu català ja ha advertit que conté diversos articles que vulneren competències estatals.

Els quatre diputats del PDeCAT, per la seva banda, han trencat per primera vegada la disciplina de grup amb JxCat i han rebutjat el gruix del text perquè, segons la seva opinió, no protegeix el "petit propietari" ni incentiva l'oferta.