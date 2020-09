Poesia, dibuix i música, avui al Casal de Cultura

Matadepera

09.09.2020 | 11:39

En el marc de la celebració de l'11 de setembre, la regidoria de Cultura ha programat l'obra "El meu país és tan petit" per avui 9 de setembre. És el primer acte del segon cicle de la Temporada Estable d'Arts Escèniques i Música de Matadepera. La interpretació combinarà els dibuixos de Joma, els versos de la rapsoda Àngels Bassas i la música de Miquel Jordà. Els tres elements faran un recorregut per la poesia de Miquel Martí i Pol, Dolors Miquel, Salvador Espriu o Lluís Llach, entre altres.

A causa de la predicció meteorològica que indica pluges a la tarda, l'espectacle tindrà lloc a la sala d'actes del Casal de Cultura, i no a l'aire lliure de la plaça, com s'havia anunciat fins ara. Serà avui, a les 7 de la tarda, i l'entrada serà lliure i gratuïta. L'aforament s'ha reduït a 50 persones per garantir les mesures de distanciament interpersonal.