Obres de millora en equipaments per valor de 300 mil euros

Obres de millora en equipaments per valor de 300 mil euros

Sant Cugat

08.09.2020 | 11:53

Aprofitant que durant els mesos d'estiu disminueix l'afluència de persones i vehicles als carrers, un any més l'Ajuntament de Sant Cugat ha destinat aquest període, especialment el mes d'agost, per seguir executant diversos treballs de millora en equipaments i vies urbanes. Els diferents treballs pugen a 300 mil euros. Les principals actuacions s'han dut a terme a les escoles amb l'objectiu que estiguin a punt per a l'inici del curs.