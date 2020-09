Curs sobre com parlar en públic a càrrec d'Aiuma

Matadepera

08.09.2020 | 11:43

L'Aula Interuniversitària de Matadepera comença un nou curs de formacions després de mesos sense actes presencials a causa del confinament. La primera sessió porta el títol "Parlar en públic" i anirà a càrrec de Meritxell Obiols, coach i professora de la Universitat de Barcelona amb quasi 30 anys d'experiència professional relacionada amb l'educació i el desenvolupament directiu. El curs serà els dies 15 i 22 de setembre, al Casal de Cultura de Matadepera, de 18 a 21 hores.

Obiols explicarà com funcionen els protocols de preparació d'una exposició en públic, com superar el pànic escènic i com gestionar situacions desesperades o preguntes incòmodes. També repassarà quins són els errors més freqüents, la metodologia per preparar un discurs i la preparació d'exposicions breus i avaluacions grupals.

El preu de l'activitat és de 40 € i de 20€ per a les persones sòcies. Les inscripcions es poden fer a través del telèfon 629 59 03 48.