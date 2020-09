Cribatge selectiu a Rubí per detectar nous casos de la Covid-19

Rubí

07.09.2020 | 11:42

L'Ajuntament de Rubí ha demanat al Servei Català de Salut que es dugui a terme a la ciutat la recollida de mostres per fer PCR i poder així realitzar un cribatge selectiu. Les zones on es realitzaran aquest cribatge són alguns carrers dels barris del 25 de Setembre, Les Torres i Ca n'Oriol. Aquestes proves es poden realitzar a Rubí gràcies al fet que el Consistori hi cedeix recursos municipals.

En concret, les zones on es duran a terme els cribatges selectius seran les següents: les que corresponen al CAP Anton de Borja al barri del 25 de Setembre (zona delimitada pels carrers d'Edison, Marconi i Berguedà), al barri de Les Torres (rambleta de Joan Miró, plaça de Pearson i passeig de Les Torres) i a la zona del CAP Rubí Mútua (barri de Ca n'Oriol i plaça del Sol). Els cribatges també incorporaran els propietaris i propietàries dels comerços d'aquestes zones.