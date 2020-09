Mataró insta al Congrés a investigar presumptes il·legalitats de Joan Carles I

02.09.2020 | 12:23

L'Ajuntament de Mataró ha instat el Congrés a crear una comissió d'investigació per aclarir les "presumptes il·legalitats" comeses pel rei emèrit Joan Carles I en considerar que la inviolabilitat del rei "en cap cas pot servir per tapar actes greus de corrupció".

La Junta de Portaveus de l'ajuntament així ho ha aprovat aquesta setmana en una declaració institucional presentada pel grup d'En Comú Podem i recolzada pel PSC i ERC, a la qual JxCat i Cs s'hi han oposat.

El text demana a la Mesa de Congrés "iniciar una investigació sobre les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita, el seu vincle amb les institucions i empreses espanyoles i els seus efectes sobre l'erari públic, mitjançant una comissió parlamentària que permeti aclarir les possibles responsabilitats polítiques".

La declaració subratlla que "si la Fiscalia ha iniciat la recerca de responsabilitats penals, ja no hi ha excuses" per fer el mateix amb les "responsabilitats polítiques", especialment després del "veto" de la cambra dels Diputats.

"Necessitem que la resta d'institucions de la sobirania popular instin el poder legislatiu a emprendre la recerca de responsabilitats polítiques", recalca.