Baixen les adopcions i creixen les cessions de gossos a les protectores per la crisi

La crisi del coronavirus

02.09.2020 | 13:00

El confinament i la crisi de la Covid 19 han provocat un augment del nombre de famílies que han hagut de demanar ajuda a les protectores perquè es facin càrrec de les seves mascotes, en ser incapaços de mantenir-les econòmicament o causa d'una mudança forçosa en la qual no han pogut endur-se els seus animals.

Aquesta circumstància, al costat d'un descens de les adopcions, ha portat molts refugis d'animals, ja de per si saturats, a una situació límit.

Nombroses protectores de Catalunya asseguren haver registrat els últims mesos un increment de les trucades de famílies que demanen ajuda en no poder atendre les necessitats econòmiques de les seves mascotes per la falta d'ingressos.

L'associació Kmakus de Girona, que s'encarrega d'acollir animals abandonats o maltractats i els busca una llar, indica que fins al 80% de gossos que han volgut entrar als refugis aquests últims mesos procedien de famílies que es mudaven o necessitaven deixar el ca a l'associació de forma immediata.

Eva Martí, presidenta de l'associació, explica a Efe que moltes famílies que els han demanat ajuda "tenien lloc per als seus gossos, però ara han hagut de buscar pisos de lloguer" on no els accepten.

Des del refugi Bú Bup Parc, a Castellbisbal, Cristina Martínez també ressalta aquesta tendència a l'alça i explica que ara rep set o vuit trucades de mitjana al dia de persones que no poden fer-se càrrec de les seves mascotes.

No obstant això, apunta Martínez, hi ha també el cas oposat: gent sense sostre, sobretot de Barcelona i rodalies, que es nega a entrar en un pis per no haver d'abandonar el seu gos.

Des del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Castellbisbal (Vallès Occidental) apunten a una altra tendència que segueix a l'alça any rere any, com és l'abandonament de gossos considerats potencialment perillosos (PPP).

Mònica Planas critica que "l'adquisició de PPP a internet és molt senzilla, però que moltes persones no poden ni volen fer-se càrrec d'aquests gossos tan enèrgics i acaben passant de mà en mà fins a acabar al carrer, on es reprodueixen en no estar esterilitzats".