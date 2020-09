Una escola privada, primera a Espanya que inicia el curs amb mesures antiCovid

Redacció

01.09.2020 | 15:30

L'American School of Barcelona, una escola privada internacional en la qual cursen els seus estudis 890 alumnes de 55 nacionalitats diferents, el 30% d'ells espanyols, és el primer col—legi que iniciarà demà el curs a Espanya amb mesures anticovid, com l'obligació d'usar màscara per als escolars a partir de 6 anys. Segons ha explicat a Efe el subdirector del col—legi, Bill Volchok, demà iniciaran el curs els alumnes de preescolar, des de P-3, fins als que cursen cinquè grau, l'equivalent al final de la primària, i el dimecres el faran els més majors, de sisè fins al dotzè grau, equivalent a ESO i Batxillerat. Volchok ha explicat que la ràtio d'alumnes és de 15 alumnes en parvulari i 20 en primària per a establir 'grups bombolla', que no entraran en contacte amb cap altre grup perquè seran els professors els que es desplaçaran per les aules sense que hagin de sortir els escolars.