Els pares amb fills contagiats podran sol·licitar una baixa laboral

Redacció

01.09.2020 | 13:37

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha abordat avui, dimarts, el retorn a les aules, una qüestió que té en suspens a pares i docents, en una entrevista en la cadena Ser. Sobre la possibilitat que els progenitors puguin sol·licitar una baixa o mesures de flexibilització laboral per a cuidar als seus fills, si és que resulten contagiats, Sánchez ha afirmat que aquests "poden acollir-se a baixes per eventualitat i, segons el decret 8/20 del programa Me Cuida, que està vigent fins al 22 de setembre, els pares poden flexibilitzar la seva jornada laboral fins a un 100%"