Descobrint Montserrat de nou

Contingut patrocinat

01.09.2020 | 04:00

El Parc Natural de Montserrat

La muntanya de Montserrat i el seu entorn és un espai d'interès natural protegit donades les seves sorprenents característiques, on tant vegetació com fauna (en destaquen espècies com la cabra salvatge, l'escurçó ibèric, el ballester o l'àguila cuabarrada) són molt riques i variades i pròpies del context mediterrani en què es troben, convivint en un massís conegut arreu per la seva singular geologia i topografia.

En la temporada d'estiu del 2020, Montserrat presenta el nou mirador situat a l'estació superior del Funicular de Sant Joan, que compta amb un centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

El Monestir

La comunitat actual del monestir de Montserrat està formada per uns 80 monjos benedictins que dediquen la seva vida a la pregària, l'acolliment i el treball. El monestir consta de dues parts diferenciades: per una banda, la basílica i les seves dependències monacals i, per l'altra, els edificis destinats a atendre els pelegrins i visitants, entre els quals s'hi troba el museu -amb més de 1.300 obres-, que ofereix mostres de pintura moderna, arqueologia i pintura antiga mitjançant exposicions itinerants i permanents, i un espai audiovisual per realitzar un recorregut virtual de l'interior del monestir.



Pla del Santuari. Cedida Sarsa.

Visites proposades

Montserrat ofereix un gran ventall de possibilitats als seus visitants, tant per als qui els atrau la natura com per als qui els agrada aprofundir en la història, en aquest cas la del monestir i la de les llegendes de la Verge de Montserrat. Les rutes que es poden realitzar dins el parc són espectaculars i ens permeten anar descobrint les seves ermites (com la de Santa Cecília), coves i camins, tot practicant el senderisme (pel camí de Sant Jeroni, l'itinerari de la Santa Cova, etc.). I això no és tot, ja que també s'hi poden practicar activitats d'aventura o esports com l'escalada amb una gran varietat de vies obertes amb diferents nivells.

Altres propostes específiques de visita són les següents: seguir l'empremta de l'abat Oliba, el fundador del monestir; conèixer peces arqueològiques de l'Orient Bíblic; visitar la nova sagristia i l'escolania; fer un tast de botànica i cultura; descobrir els 1.000 anys d'espiritualitat, història i art de Montserrat, o contemplar obres mestres del museu, des de Caravaggio a Picasso.

Pixion.

Com arribar a Montserrat

Per accedir a Montserrat, podem optar a dues possibilitats de transport turístic que són alhora pràctiques, atractives i sostenibles: el Cremallera de Montserrat i l'Aeri de Montserrat.

El Tren Cremallera de Montserrat és una opció de transport econòmica i verda que ens permet arribar al bell mig del recinte del santuari, on hi trobarem el funicular de la Santa Cova (per poder visitar-la) i el de Sant Joan (per gaudir d'unes impressionants vistes). El seu recorregut consta de tres estacions, iniciant el trajecte a Monistrol de Montserrat i recorrent més de 5 quilòmetres amb una durada de 15 minuts. S'hi arriba des de l'estació de la Plaça Espanya de Barcelona o des de qualsevol estació de la línia Llobregat-Anoia dels FGC. La venda de tiquets del cremallera i dels funiculars es pot consultar a la web https://cremallerademontserrat.cat.

En utilitzar el Cremallera, es pot accedir també a diverses variants de transport combinat amb tren i que inclouen tiquets per a diferents espais de Montserrat, opcions que podeu consultar a la pàgina https://tickets.montserratvisita.com.

L'Aeri de Montserrat, per la seva banda, i després de diverses reconstruccions i millores continuades al llarg dels seus 90 anys d'història, ofereix un recorregut en funicular que és tota una experiència per a l'usuari en poder gaudir de les espectaculars vistes de Montserrat de forma privilegiada.

Per arribar a l'estació de l'Aeri mitjançant transport públic cal agafar la línia Llobregat-Anoia, ja sigui a l'estació de la Plaça Espanya de Barcelona o a l'estació Manresa Baixador de Manresa, punts d'origen des d'on surten trens cada 60 minuts. Els tiquets per a l'Aeri es poden comprar on-line, una opció del tot recomanable ja que permet fer reserves per franges horàries de 30 minuts. Per obtenir-ne més informació, es pot consultar la pàgina web https://aeridemontserrat.com.

Oriol Molas.

Nou sistema gratuït de reserves per a la visita al Santuari

Per accedir a la missa conventual, a la pregària del migdia a càrrec de l'Escolania i per pujar a venerar la imatge de la Mare de Déu al Cambril, el Santuari posa a disposició de pelegrins i visitants un nou sistema de reserva gratuït, al qual s'hi pot accedir des de la pàgina web https://abadiamontserrat.cat/reserves o bé trucant a l'Oficina d'Informació de Montserrat (93 877 77 77).

Amb les reserves es garanteix l'accés, sense cues, als oficis que compten amb l'assistència de més fidels o al Cambril, i s'assegura el compliment de les normes de seguretat i limitació d'aforament pel Covid-19 indicades des de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços d'interès:

Cremallera i Funiculars de Montserrat

Activitats a Montserrat

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Geoparc de la Catalunya Central

Turisme Monistrol