Artur Mas s'allunya de Puigdemont i continua en el PDECat

Redacció

01.09.2020 | 15:49

El PDeCAT ha celebrat que l'expresident català Artur Mas no segueixi els passos del seu successor Carles Puigdemont i mantingui la militància en la formació hereva de CDC. "Em consta que manté la militància i ho celebrem", ha afirmat el portaveu del PDeCAT Marc Solsona, en declaracions a Catalunya Ràdio.

Mas manté el silenci des de fa setmanes, sense que s'hagi pronunciat públicament sobre el conflicte legal entre JxCat i el PDeCAT arran de les sigles "Junts per Catalunya". Una ruptura que ha comportat nombroses baixes a les files del PDeCAT de càrrecs i militants, entre ells el propi Carles Puigdemont, tots els consellers postconvergents llevat d'Àngels Chacon, i diversos diputats i regidors.

No obstant això, Artur Mas, que ja no va participar en l'acte d'inici del progrés congressual de la nova JxCat, manté la militància al PDeCAT.

Solsona ha explicat que en les últims dies i setmanes hi ha hagut contactes de la direcció del PDeCAT amb Artur Mas en què l'expresident català i exlíder de CDC ha expressat la seva "voluntat de seguir sent del Partit Demòcrata i de participar en projectes de suma", el que és "una bona notícia". Tot i la situació de crisi, Solsona ha defensat que el PDeCAT i JxCat mantenen les "línies obertes", encara que ha admès que amb tot el que ha passat "és difícil que es puguin articular acords" de cara a les eleccions catalanes.

Si bé el Partit Demòcrata mai "tancarà les portes" a negociar aliances, ha defensat que la formació té el dret a poder "muscular-se" per si han de concórrer a les eleccions catalanes: "És la nostra obligació", ha remarcat.

Carles Puigdemont va anunciar aquest dilluns que trencava el seu carnet del PDECat i tot seguit es va produir una allau de baixes de consellers, exconsellers, diputats, quadres intermedis, càrrecs territorials i sectorials... una àmplia llista de renúncies a les quals no se sumarà el seu antecessor com a president de la Generalitat, Artur Mas, de moment. Una circumstància que ha celebrat la formació dirigida per David Bonvehí. El expresident encara no s'ha donat de baixa del PDECat i explicarà els seus motius en els pròxims dies.