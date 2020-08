Torra no descarta demanar l'estat d'alarma a Catalunya i ajuda a l'Exèrcit

La crisi del coronavirus

31.08.2020 | 13:03

El president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta demanar ajuda a l'Exèrcit per afrontar els rebrots de Covid-19 i tampoc tanca la porta a sol·licitar l'estat d'alarma per a Catalunya, qüestió que va abordar en una trucada telefònica amb el president de Govern, Pedro Sánchez.

"Hem après a no dir que alguna cosa no està sobre la taula", ha afirmat en una entrevista al programa "Els matins" de TV3.

Torra ha explicat que durant una conversa telefònica amb Sánchez li va preguntar sobre els detalls de l'oferta que va fer el Govern central la setmana passada perquè les autonomies puguin decretar l'estat d'alarma al seu territori si ho consideren necessari per frenar els contagis.

"Normalment quan ve la lletra petita hi ha coses que no ens acaben de convèncer", ha postil·lat Torra, que per ara no preveu sol·licitar aquesta mesura.

Torra també ha explicat que va aprofitar el contacte telefònic per reclamar un "subsidi de conciliació familiar" per als pares que hagin d'absentar-se de la feina per la quarantena d'un fill.