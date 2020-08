Cinc nous hospitals "satèl·lit" a Catalunya en quatre mesos

Prototip de com seran els hospitals "satèl·lit". Imatge facilitada per PMMT Arquitectura Catalunya.

La crisi del coronavirus

31.08.2020 | 13:12

La Generalitat iniciarà demà dimarts la construcció de cinc hospitals "satèl·lit", que estaran annexats a cinc grans centres sanitaris, amb un centenar de llits cadascun i un disseny pensat per atendre pacients de Covid, que estaran en funcionament a 20 setmanes, a principis d'any.

Amb un pressupost global de més de 50 milions d'euros, els cinc hospitals satèl·lit s'edificaran al costat dels hospitals Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona), Arnau de Vilanova (Lleida), Hospital de Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat), Hospital Trias i Pujol (Badalona) i Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí).

El disseny d'aquests hospitals és nou, l'han batejat com a I-COMPACT COVID i permet, a més de construir-se en un curt termini d'entre 18 i 20 setmanes, convertir els seus llits a UCI en tan sols 24 hores i fer modelable seu ús per a altres epidèmies, utilitzar-lo per altres menesters sanitaris quan no siguin necessaris.

Es tracta d'espais annexos als cinc hospitals, d'uns 4.000 metres quadrats, amb capacitat per a albergar un centenar de llits cada un d'ells, reversibles en 24 hores d'UCI convencional a UCI d'emergència, o viceversa, segons les necessitats.

L'I-COMPACT COVID és un model arquitectònic desenvolupat pel Servei Català de la Salut i PMMT Arquitectura, despatx d'arquitectes que dirigirà a més els projectes que s'edificaran al costat de Parc Sanitari Pere Virgili i l'Arnau de Vilanova.

La Generalitat ha adjudicat la construcció dels cinc hospitals pel procediment d'urgència, sense concurs, amb un preu de 13,8 milions d'euros -inclòs IVA- en el cas de l'Pere Virgili i de 12,5 en el de l'hospital de Lleida .

Dimarts comença la contrarellotge per tenir a punt a entre 18 i 20 setmanes aquests cinc I-COVID COMPACT: edificis de nova construcció, de quatre plantes, i amb una capacitat màxima de 108 llits d'UCI, ja que cada planta, de 972 metres quadrats com màxim, pot albergar entre 24 i 36 llits.

El soci fundador de PMMT i director de projectes i innovació, Patricio Martínez, ha explicat a EFE que la construcció podrà fer-se en uns quatre mesos perquè gran part de la fabricació s'efectuarà en tallers, de manera que es pot produir de forma ininterrompuda durant 24 hores i després traslladar els elements ja llestos a 'l'hospital satèl·lit'.

Amb aquest objectiu, el despatx PMMT doblarà els equips que en altres circumstàncies es dedicarien a projectes com aquest: destinarà 16 treballadors a cada un dels dos projectes que ha d'elaborar.

"El que se sol fer en quatre anys ho farem en quatre mesos", afegeix l'empresari Patricio Martínez.