Catalunya suma 1.431 positius i 13 morts més, però baixen els hospitalitzats

La crisi del coronavirus

27.08.2020 | 11:35

El risc de rebrot de Covid a Catalunya (EPG) segueix creixent i avui és de 189,8, tres punts més que ahir, mentre que han diagnosticat 1.431 nous positius i reportat 13 noves morts, encara que per tercer dia consecutiu disminueixen els pacients hospitalitzats a 658 (quatre menys que ahir), dels quals 129 estan a l'UCI (set menys).

Segons les dades actualitzades avui dijous pel departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat 13 noves morts, el que deixa en 12.985 el nombre de morts des de l'inici de la pandèmia, a finals de febrer, tant confirmats amb proves PCR com els sospitosos de Covid.

El nombre de casos confirmats de Covid des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 125.499, amb 1.431 nous diagnòstics positius en les últimes 24 hores, amb el que tornen a ser més d'un miler els infectats detectats després de dos dies en què havien baixat de mil.

Del total de positius, 103.519, 1.288 d'ells en les últimes 24 hores, han estat confirmats per PCR i la resta per proves serològiques i epidemiològiques.

Per tercer dia consecutiu han baixat el nombre de pacients ingressats per Covid als hospitals de Catalunya, on hi ha 658 hospitalitzats (4 menys que ahir), i també han baixat a 129 els que estan a l'UCI (set menys que el recompte d'ahir).

La velocitat de reproducció la Covid (rt) es manté igual que ahir a 1,12, és a dir, que cada infectat contagia una mica més d'una persona de mitjana.