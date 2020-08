Barcelona retira la medalla al rei emèrit Joan Carles

27.08.2020 | 11:39

El ple de l'Ajuntament de Barcelona, presidit per l'alcaldessa Ada Colau, ha acordat retirar la Medalla d'Or de la Ciutat i la resta d'honors al rei emèrit Joan Carles I i ha reprovat el Govern central per considerar que ha tingut "complicitat activa en la sortida clandestina" del monarca del país.

La resolució ha estat aprovada només amb els vots dels grups independentistes, ERC i Junts per Cat, que han forçat la celebració del ple.

BComú s'ha abstingut perquè els independentistes no han volgut suprimir la reprovació al govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, segons ha explicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el mateix motiu esgrimit pel primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), per votar en contra.

Ciutadans i PP, que van exigir que no se celebrés el ple per considerar il·legal que es debati en ell sobre la monarquia i l'autodeterminació, han votat en contra, mentre que Manuel Valls i Eva Parera, que també ho van denunciar, no han assistit.