Salut fa proves PCR massives a Vic, la Seu d'Urgell i Alcarràs

La crisi del coronavirus

26.08.2020 | 11:35

El departament de Salut ha iniciat aquest matí cribratges massius de PCR al barri del Remei de Vic (osona) i a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i Alcarràs (Segrià), a la província de Lleida, on han crescut molt els contagis.

Amb la intenció de tallar els contagis que poguessin estar causant persones que són asimptomàtiques però portadores del virus sense saber-ho, i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia, Salut farà proves PCR durant tres dies des d'avui als joves d'entre 15 i 45 anys de barri del Remei de Vic. Les mostres es recullen a l'Espai Comunitari del Passeig de la Generalitat de la capital d'Osona.

En el cas de la Seu d'Urgell, l'índex de risc de rebrot (EPG) està en 499, el cribratge durarà fins divendres i s'ofereix voluntàriament a treballadors de la restauració que no se'ls hagi fet una PCR els dies previs i a tota la població d'edats compreses entre els 16 i els 50 anys, ja que és en aquesta franja d'edat on es detecten la majoria dels positius actuals a la zona. La recollida de mostres ha començat a la sala polivalent del centre cívic El Passeig de la Seu d'Urgell, i es farà amb personal del Centre d'Atenció Primària (CAP) de la capital de l'Alt Urgell, reforçat amb professionals d'altres CAP del Pirineu, així com personal de la Fundació Sant Hospital.

A la localitat lleidatana d'Alcarràs, el cribratge ha començat a les 9:30 en una àrea sanitària mòbil instal·lada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) darrere del CAP de la localitat.

En aquest cas, la població diana del cribratge són tant adults com menors, especialment vinculats en l'àmbit de l'agricultura, entorns familiars d'empreses hortofructícoles i entorns familiars d'espais residencials.