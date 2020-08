Estudiants de la Universitat de Barcelona exigeixen claredat sobre com serà l'inici del curs

La crisi del coronavirus

25.08.2020 | 12:18

La candidatura majoritària d'estudiants Fem-la pública ha exigit al rectorat i als degans de la Universitat de Barcelona (UB), així com al Govern de la Generalitat, que facin un "esforç de concreció" i expliquin com serà el curs universitari i el tipus de docència.

En un comunicat, han lamentat que la majoria de plans docents de les assignatures no concretin com serà la docència: "No és normal que setmanes abans no hi hagi directrius ni indicacions clares".

Per això, han subratllat que els estudiants necessiten saber abans de matricular-se "quan hauran d'anar a classe i en quines condicions" perquè s'han de planificar el curs i, entre d'altres aspectes, decidir si lloguen un pis o compren un abonament de transport.

Aquest col·lectiu estudiantil considera que la UB encara està a temps "d'assegurar un inici de curs digne, que no exclogui a ningú", i ha demanat "polítiques valentes" a les administracions perquè "cap estudiant quedi enrere".