Entren en vigor a Granollers les mesures que s'havien d'implantar a Terrassa

La crisi del coronavirus

25.08.2020 | 12:54

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la resolució del departament de Salut per la qual entren en vigor les mesures restrictives de reducció d'aforaments i limitació d'activitats a Granollers, les Franqueses i Canovelles (Vallès Oriental) per "contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19".

El DOGC no inclou la ciutat de Terrassa perquè un jutge de Barcelona ha revocat que aquestes mesures, que són les mateixes que estan vigents des de divendres a Reus (Baix Camp), s'apliquin a la cocapital del Vallès Occidental perquè no veu en el seu cas "raó objectiva" que les justifiqui.

En la resolució que signa la consellera Alba Vergés, Salut argumenta que la situació epidemiològica de Canovelles, Granollers i les Franqueses "determina l'adopció de mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió de virus i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i de la resta de Catalunya".

Així, la resolució estableix que, durant 15 dies, es recomana que la població "s'estigui al seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents" i que només es surti de casa per treballar, comprar o altres qüestions ineludibles.