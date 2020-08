La crisi del coronavirus

21.08.2020 | 11:53

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha alertat que els sanitaris estan "molt preocupats" perquè l'evolució de la pandèmia "no va bé" i ha insistit en la necessitat de reduir la interacció social davant el "descontrol" dels rebrots.

"Les coses s'estan descontrolant i si no som conscients i posem mesures per part de tots (...) podem tornar a una situació molt crítica com la de març o abril", ha recalcat avui divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Segons Campins, "les coses no van bé" i, encara que en les últimes setmanes "s'han fet esforços importants amb mesures dràstiques i més PCR", el nombre de casos "segueix augmentant", amb una taxa d'incidència a Espanya de 138 per cada 100.000 habitants.

A més, ha detallat, en els últims sis dies les hospitalitzacions s'han incrementat un 20%, amb més de 600 persones ingressades i més d'un centenar a les unitats de cures intensives (UCI) de Catalunya i, a l'hospital Vall d'Hebron, ja tenen dues plantes pràcticament plenes de pacients infectats per Covid-19.

Per això, ha assegurat que ara "toca conscienciar molt a la població, sobretot a la jove", per limitar els contactes i evitar que es multipliqui la cadena de transmissió ja que, com ha recordat, amb aquestes actituds "poden posar en perill els seus pares i avis".

"Hem d'apel·lar a la consciència col·lectiva. Ara hi ha molta gent de vacances i els joves potser interaccionen més amb altres joves, però al setembre, quan torni la normalitat, podem tornar a tenir una major afectació a persones grans, que són els casos que es compliquen i col·lapsen hospitals", ha dit.