Catalunya suma 1.055 nous positius tot i que baixen els ingressats a l'UCI

La crisi del coronavirus

21.08.2020 | 11:41

l risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la Covid, segueix augmentant a Catalunya en passar en les últimes 24 hores de 157,88 a 158,43, mentre s'han diagnosticat 1.055 nous positius, 229 menys que ahir, i han notificat una mort més, tot i que baixa lleugerament el nombre d'hospitalitzats i ingressats a l'UCI.

El risc de rebrot s'ha situat avui a Catalunya en 158,43, unes dècimes més que ahir, una xifra que ha anat augmentant al llarg dels últims quatre dies després d'un període en què s'havia estabilitzat, sempre dins de la franja de risc alt (per sobre de 100).

Aquesta xifra d'EPG situa Catalunya en pitjor situació que durant la setmana del 4 al 10 d'agost, quan el risc de rebrot era de 153,55.

La taxa de contagi (Rt) en els últims set dies ha baixat una centèsima respecte a ahir i s'ha situat en 1,06, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana a poc més d'una persona, el que mesura la velocitat de reproducció de la malaltia.

Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya ja ha acumulat 118.097 casos positius, 1.055 d'ells en les últimes 24 hores, 229 menys dels notificats ahir, però per tercer dia consecutiu per sobre dels mil nous infectats, encara que molts d'ells són persones asimptomàtiques.

Segons les dades actualitzades aquest matí pel Departament de Salut de la Generalitat, el nombre total de morts per coronavirus a Catalunya se situa en 12.922, un més que els sumats ahir, dels quals 7.107 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.127 en residències, 819 en domicili i 869 no han estat classificats per falta d'informació.

El Departament de Salut informa que ahir dijous hi havia 666 pacients ingressats en hospitals a causa de la Covid-19, cinc menys que dimecres, dels quals 121 estan en les unitats de cures intensives (UCI), quatre menys que el dia anterior.