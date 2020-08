Salut inicia demà un cribratge massiu a l'Hospitalet de Llobregat

La crisi del coronavirus

20.08.2020 | 11:15

Demà divendres, el Departament de Salut posa en marxa a l'Hospitalet de Llobregat un cribratge massiu per detectar possibles contagis de COVID-19 entre els veïns residents als barris de Collblanc i la Torrassa.

El punt de recollida de mostres estarà ubicat al Centre Municipal Torre Barrina (Parc de la Marquesa, carretera de Collblanc, 67, l'Hospitalet de Llobregat). Aquest punt romandrà obert entre el divendres 21 i el dijous 27 d'agost, de 9.00 a 19.00 hores.

En aquesta instal·lació, es recolliran mostres per fer una PCR a aquells veïns que hi acudeixin voluntàriament, i que siguin residents als barris de Collblanc i la Torrassa, tinguin preferentment entre 18 i 40 anys d'edat, siguin asimptomàtics, i no s'hagin fet recentment una PCR per a la detecció del SARS-CoV-2.

Igual que la resta de cribratges intensius fetes els darrers dies altres localitzacions de Catalunya, l'objectiu de la campanya en aquests barris de l'Hospitalet és contribuir a trobar persones que són portadores del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.