Matadepera troba finançament per adequar el vial de la Riera de les Arenes

Un tram de la riera al seu pas per Matadepera.

Un tram de la riera al seu pas per Matadepera.

Vallès Occidental

20.08.2020 | 10:45

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, aquesta corporació ha concedit un crèdit de 100.000 € a l'Ajuntament de Matadepera per a finançar l'adequació vial de la Riera de les Arenes.

Al mateix temps també ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall un altre crèdit de 98.248,70 € per a les obres d'urbanització del passatge indústria i tram final del carrer de Sant Antoni M. Claret.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l'excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió.