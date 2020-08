Empitjora l'epidèmia a Catalunya, que suma 1.274 nous positius i 9 morts

La crisi del coronavirus

20.08.2020 | 11:27

El risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la Covid 19, ha empitjorat a Catalunya en les últimes 24 hores en passar de 148,09 a 157,88, mentre que s'han diagnosticat 1.274 nous casos, 484 més que ahir, s'han notificat 9 morts mes i es manté el nombre d'hospitalitzats, tot i que baixen els ingressats a l'UCI.

El risc de rebrot s'ha situat a Catalunya en 157,88, gairebé deu punts més que ahir, una xifra que durant els últims dies s'havia estabilitzat i baixava lentament, però que ahir va repuntar i avui ha pujat de nou, sempre dins la franja de risc alt (per sobre de 100).

Aquesta xifra de EPG situa Catalunya en pitjor situació que durant la setmana del 3 al 9 d'agost, quan el risc de rebrot era de 152,5.

La taxa de contagi (Rt) en els últims set dies també ha crescut i s'ha situat en 1,07, cinc centèsimes més que ahir, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana a poc més d'una persona, cosa que mesura la velocitat de reproducció de la malaltia.

La incidència acumulada (IA) en els últims set dies a Catalunya, és a dir, el nombre de casos confirmats per PCR per cada 100.000 habitants, s'ha situat en 77,82, quatre més que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya ja ha acumulat 117.042 casos positius, 1.274 d'aquests en les últimes 24 hores, 484 més dels notificats ahir, encara que molts dels quals són persones asimptomàtiques.

Segons les dades actualitzades aquest matí pel Departament de Salut de la Generalitat, el nombre total de morts per coronavirus a Catalunya se situa en 12.921, nou més que els sumats ahir, dels quals 7.106 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.127 en residències, 819 en domicili i 869 no han estat classificats per falta d'informació.

El Departament de Salut informa que ahir dimecres havia 671 pacients ingressats en hospitals a causa de la Covid-19, els mateixos que dimarts, dels quals 125 són a les unitats de cures intensives (UCI), set menys que el dia anterior .

Entre el 10 i el 16 d'agost s'han efectuat a Catalunya un total de 78.159 proves PCR, de les quals un 8,08% han donat positiu, amb una mitjana d'edat dels pacients de 38,64 anys i un 50,18 % dones.