Educació obre la porta a l'ús de mascaretes a classe en el nou curs

La crisi del coronavirus

Efe

20.08.2020 | 11:54

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha garantit aquest dijous que el curs escolar començarà el 14 de setembre i ha apuntat que, tal com està evolucionant la pandèmia, "segurament" els estudiants de més de 10 anys hauran de portar mascareta a classe, almenys en "alguns territoris".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha assenyalat que "l'inici del curs escolar és un inici garantit, però amb les condicions sanitàries que en aquell moment es marquin", i que a hores d'ara els tècnics del departament de Salut estan posant sobre la taula la possibilitat que la mascareta sigui obligatòria a partir dels 10 anys.

Els departaments d'Educació i Salut fa setmanes que es reuneixen per acabar de perfilar el protocol per a l'inici de curs escolar i per avaluar l'ús obligatori o no de mascareta, així com les ràtios d'alumnes per classe.

Bargalló ha dit que seria equivocat dir "que l'única cosa important per donar seguretat a l'obertura de centres és el nombre d'alumnes per grup", però ha remarcat que la conselleria garantirà que no hi hagi "sobrerratios" a les aules amb la contractació de més docents.

Preguntat per les classes a distància, Bargalló ha assenyalat que aquestes "tenen molts problemes" i un de "fonamental" és "que no garanteixen l'equitat, no garanteixen arribar a tothom".

"Nosaltres hem d'arribar a tothom i hem de garantir l'equitat. A més, hi ha un tema de socialització, de conciliació familiar...", ha afegit Bargalló, que considera que la presencialitat és "clau des del punt de vista pedagògic".

"Quan no hi ha d'haver presencialitat? Quan l'entorn, no l'escola, sinó l'entorn en el qual està l'escola, tingui unes mesures de restricció que impedeixin la presencialitat", ha emfatitzat el conseller.

Les escoles, ha afirmat Bargalló, compten amb aparells per mesurar la temperatura, màscares, equips de protecció i desinfecció "que no tenien fins ara", i en aquests moments s'està treballant per veure com es faran servir, intentant preveure com serà la situació el 14 de setembre.

El conseller també ha subratllat que les activitats extraescolars s'han de fer amb mascareta perquè, a diferència de les classes a les escoles, les extraescolars no constitueixen grups estables de convivència.

El conseller ha detallat que les dues conselleries, la d'Educació i la de Salut, mantenen reunions regularment i que la setmana que podrien fer més anuncis sobre les mesures per a l'inici del curs perquè es disposarà de més informació sobre la pandèmia.