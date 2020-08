5.500 persones desallotjades i 200 denunciades per "botellón" en una setmana

Les forces de seguretat de Barcelona han realitzat 8.600 avisos per no dur la mascareta.

Les forces de seguretat de Barcelona han realitzat 8.600 avisos per no dur la mascareta.

Barcelona

19.08.2020 | 12:42

Unes 5.500 persones han estat desallotjades per fer "botellón" a Barcelona en l'última setmana, de les quals 200 han resultat sancionades, mentre que un centenar de ciutadans han rebut denúncies per no portar mascareta o per tenir-la mal col·locada.

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha donat a conèixer en una roda de premsa les dades de l'última setmana sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra perquè es compleixin les mesures sanitàries i de seguretat i la normativa vigent contra la pandèmia del coronavirus.

Tot i la prohibició de fer "botellón", en l'última setmana 5.500 persones han estat desallotjades per consumir alcohol de forma indeguda a l'espai públic, de les quals 200 han estat sancionades.

En aquest sentit, Batlle ha fet una crida a la "responsabilitat, al sentit comú i al civisme" dels ciutadans, després de lamentar que, "desgraciadament", Mossos i Guàrdia Urbana segueixen actuant cada dia contra els "botellons".

El "botellón" és un tema que "preocupa i alarma", ha admès el tinent d'alcaldia de Seguretat de la capital catalana.

A més, les forces de seguretat han realitzat 8.600 avisos en els últims set dies a persones que no duien la mascareta o no la duien ben posada, de les quals un centenar han estat sancionades per resistir-se a l'ús.