La patronal d'oci creu il·legal el límit horari a bars i restaurants

Des d'avui els bars i restaurants no podran obrir més tard de la 1 de la matinada.

La crisi del coronavirus

18.08.2020 | 12:44

La patronal de l'oci nocturn FECASARM considera que l'ordre la Generalitat que obliga a bars i restaurants a tancar a la 1 de la matinada és il·legal i pot ser delicte, atès que les anteriors limitacions horàries aprovades en juliol per 63 municipis estan suspeses pel TSJC.

Segons ha informat FECASARM, la limitació aprovada ara per la Generalitat, d'acord amb una ordre del Ministeri del passat 14 d'agost, vulnera la interlocutòria que el TSJC va dictar el passat 31 de juliol arran del recurs de la patronal contra les mesures acordades per el Govern per aturar el rebrot del coronavirus, principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana i a Lleida.

El TSJC va admetre a tràmit el recurs i, mentre ho resol, va suspendre la limitació horària acordada per la Generalitat per a restaurants, bars, xiringuitos i salons de joc de 63 municipis catalans on es van detectar rebrots.

Per FECASARM, la resolució que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) "és nul·la de ple dret i fins i tot podria constituir delicte".

A més, la patronal denuncia que "la situació és encara més greu", tenint en compte que la Generalitat ha actuat sabent la "il·legalitat" del seu ordre, ja que el mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va reconèixer el passat dissabte que el TSJC permet a bars i locals obrir més enllà de mitjanit.

Per Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM, "és molt greu que la Generalitat actuï al marge de la llei i saltant-se les resolucions judicials en vigor que ha estat condemnada a complir, que coneix perfectament i que ni tan sols ha impugnat".

Davant aquesta situació, la patronal demanarà al TSJC que suspengui la nova limitació imposada per la Generalitat, al—legant que perllongar l'hora de tancament dels locals no implica una major transmissió de virus.