Catalunya prohibeix des d'avui fumar en qualsevol espai públic sense distància

Es prohibeix fumar a l'aire lliure si no hi ha dos metres de distància interpersonal. Efe

La crisi del coronavirus

18.08.2020 | 12:15

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui una resolució del Departament de Salut per la qual queda prohibit fumar a l'aire lliure i en qualsevol espai públic, incloses les terrasses dels bars, si no es pot guardar una distància mínima de dos metres.

La resolució, que entra en vigor avui mateix, també estableix que l'horari de tancament dels bars i restaurants serà com a màxim a la una de la matinada i que des de la mitjanit no podran acollir nous clients.

La prohibició de fumar a l'aire lliure si no hi ha dos metres de distància interpersonal s'aplica des d'avui tant al tabac com a altres productes, inclosos inhaladors, pipes d'aigua, pipa i altres sistemes.

La resolució també recorda a la ciutadania la recomanació de limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable i que aquestes trobades, en qualsevol cas, no poden ser de més de deu persones.

La prohibició de fumar als espais públics i la limitació a la una de la matinada del tancament de bars i restaurants són mesures extraordinàries per mitigar la propagació de la Covid que es van acordar per unanimitat el passat dia 14 d'agost per tot Espanya el en Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.