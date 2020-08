Mossos i Guàrdia Urbana de Reus frustren un "botellón" de més de cent persones

La crisi del coronavirus

17.08.2020 | 16:58

Un dispositiu policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Reus (Baix Camp) ha frustrat un botellón al polígon Alba de la ciutat, a on estava previst que acudissin més d'un centenar de persones.

Una denúncia anònima va avisar la Guàrdia Urbana que hi havia un botellón convocat a mitjanit de divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana passada al polígon Alba.

Divendres 14 d'agost, a les onze de la nit, tots dos cossos de seguretat van muntar un dispositiu especial estàtic en els accessos del polígon, situat al sud de la ciutat.

Durant les primeres hores, els agents van detectar diversos vehicles que pretenien entrar al polígon, però que desistien en veure els controls.

Davant l'efectivitat del dispositiu, a la una de la matinada es van desmuntar els controls, però es van substituir per patrulles cada 45 minuts.

Els agents van localitzar vuit vehicles al polígon amb joves bevent alcohol, de manera que van aixecar nou actes per consum d'alcohol a la via pública i una altra per tinença de drogues.

La Guàrdia Urbana de Reus ha intensificat el control del consum d'alcohol al carrer, prohibit per les ordenances de Civisme i per les autoritats per frenar el contagi de la Covid-19.