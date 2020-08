Catalunya ultima com implementar la prohibició de fumar en espais públics

La crisi del coronavirus

17.08.2020 | 16:22

Els serveis jurídics dels departaments de Salut i d'Interior estudien com implementar en una resolució la prohibició de fumar a tots els espais públics on no es pugui guardar una distància mínima de dos metres.

La mesura serà ordenada mitjançant una resolució que entrarà en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la intenció de la Generalitat és tenir-la llista com més aviat, probablement avui o demà.

Aquesta mesura va ser acordada per totes les CCAA i el Ministeri de Sanitat en la reunió de la interterritorial de la setmana passada i algunes comunitats ja han aprovat resolucions que l'han implementat i altres la faran entrar en vigor demà o passat.

La reunió del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha estudiat aquest dilluns la mesura i com implantar-la legalment perquè no pugui ser recorreguda davant els tribunals.