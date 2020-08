ULLASTRELL

16.08.2020 | 04:00

Els accessos a Ca n'Amat per la C243c estan tallats al trànsit per les obres d'accés que s'hi duen a terme. Els veïns de la urbanització ullastrellenca hauran d'entrar i sortir per la carretera BV1203, enllaçant pel camí ral o pel carrer de la Vall. La previsió de tancament és d'entre tres i quatre mesos, tot i que es preveu que el termini s'escurçarà. Els treballs d'accés a la C243c, titularitat de la Generalitat, es van iniciar a principis de juliol.