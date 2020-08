Incivisme al Turó del Rector i curses il·legals al Suro

ULLASTRELL

16.08.2020 | 04:00

Durant l'estiu han augmentat les situacions d'incivisme al parc del Turó del Rector d'Ullastrell per part de grups de persones, especialment en horari nocturn. Les darreres setmanes es va crear un dispositiu especial conjuntament amb els vigilants locals i Mossos d'Esquadra per tal d'evitar aquesta mena de conductes. S'ha prohibit l'accés amb vehicles a partir del carrer Assumpció i de la Pujada dels Roldons. Tampoc no hi poden passar vinanants, a excepció dels veïns del poble. Hi ha controls permanents al turó. S'ha sancionat ja a diversos conductors i s'han identificat diversos grups que hi feien "botellón".

Pel que fa a les curses il·legals a la carretera del Suro, l'alcalde Jaume Puig i l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, van enviar un document conjunt als Mossos i a diverses àrees bàsiques de policia denunciant la situació. Des de llavors, s'han fet 46 serveis per controlar la carretera BV1202. S'ha identificat a 94 conductors i se n'ha sancionat a quatre per conducció temerària.