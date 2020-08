Ullastrell manté la seva Festa Major del 18 al 20 de setembre

ULLASTRELL

15.08.2020 | 04:00

La crisi sanitària va dur al govern municipal a ajornar la Festa Major d'Ullastrell d'enguany als dies 18, 19 i 20 de setembre. L'Ajuntament ha decidit mantenir aquestes dates entenent que ara més que mai cal apostar per la cultura en totes les seves expresions. Les activitats programades garantiran totes les condicions sanitàries. Se n'ha reduit el nombre en comparació amb d'altres anys. Algunes canviaran de format per adaptar-se a l'actual realitat. Caldrà, per exemple, demanar cita prèvia i hi haurà un rigurós control d'aforament.