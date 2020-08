Sanitat prohibeix fumar al carrer si no es pot mantenir la distància de seguretat i tanca totes les discoteques

14.08.2020 | 13:50

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest migdia noves mesures per frenar l'evolució de la pandèmia del coronavirus a Espanya, aprovades per unanimitat per totes les comunitats autònomes i d'aplicació a tot el territori estatal. Una de les més destacades és la prohibició de fumar a la via pública i a l'aire lliure quan no es pugui respectar la distància de seguretat de dos metres. A més, també es tanquen tots els locals d'oci nocturn (discoteques, bars de copes i sales de ball). "Els brots en oci nocturn generen molts casos i per la pròpia naturalesa d'aquestes instal·lacions es fa molt difícil conèixer els contactes", ha explicat Illa.

També es recomana limitar les reunions socials a un màxim de 10 persones.

Quant a bars i restaurants, hauran de tancar com a molt tard a la una de la matinada, però a partir de les dotze ja no podran acceptar nous clients. No hi podrà haver més de deu persones per taula.

Respecte a les residències, Illa ha anunciat que serà obligatori fer PCR a tots les persones que viuen en aquests centres i també als empleats que tornin de vacances, i es limiten les visites a una per persona i d'una durada màxima d'una hora. Les visites hauran de ser escalonades per a evitar aglomeracions i es tindrà en compte les que es realitzin a persones que es troben en un procés final de la seva vida. A més, Illa ha explicat que es limiten les sortides dels residents sociosanitaris.

Les mesures han estat aprovades en la reunió extraordinària del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut "en benefici de totes les comunitats", segons ha ressaltat en roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Són d'aplicació a tot el territori espanyol però cada comunitat autònoma haurà de transposar-les a la seva normativa i podrà aplicar mesures més restrictives, en funció de les seves competències.

La situació no és comparable amb la qual teníem al març i abril, diu Illa. Es tracta de casos més joves i més lleus, però no vol dir que no calgui preocupar-se.