Onze mesures d'obligat compliment i tres recomanacions

14.08.2020 | 16:34

El Ministeri de Sanitat, amb el consens de totes les comunitats, ha recorregut per primera vegada a les actuacions coordinades per decretar avui divendres 11 mesures d'obligat compliment en tot el territori nacional, juntament amb tres recomanacions i un recordatori. Aquestes mesures afecten a set àmbits: l'oci nocturn, l'hostaleria, els centres sociosanitaris, els esdeveniments multitudinaris, els cribratges específics i el consum d'alcohol i tabac, tal com ha especificat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Les mesures coordinades són un mecanisme contemplat en el "Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per Covid-19", aprovat pel Govern central i les comunitats a mitjans de juliol, amb el qual es fa un pas més per frenar l'expansió del virus quan les adoptades per les comunitats no són suficients.Si aquestes actuacions, que ja decreta Sanitat i no les autonomies, tampoc aconseguissin frenar la transmissió del virus, el següent escenari que contempla el pla és l'estat d'alarma.

"Hem decidit adoptar per primera vegada en democràcia actuacions coordinades en matèria de salut pública en benefici de totes les comunitats autònomes d'Espanya", una figura "ex novo" i el compliment de la qual "no és optatiu", ha recordat el ministre abans de detallar-les. Són les següents:

- Oci nocturn: s'adopta el tancament de les discoteques, sales de ball i bars de copes amb actuacions musicals en directe.

- Hostaleria i restauració: es recorda la necessitat de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en serveis de barres, la distància entre taules i una limitació de 10 persones per taula, amb un horari de tancament a la 1 de la matinada, amb la impossibilitat d'acceptar nous clients a partir de les dotze de la nit.

- Centres sociosanitaris o residències de gent gran: obligatori realitzar PCR als nous ingressos amb un decalatge màxim de 72 hores i a empleats que tornin del seu permís o període de vacances. Es limiten les visites a una per persona i resident extremant les mesures de prevenció i amb un màxim d'una hora al dia. Es demana que s'escaloni l'afluència per evitar aglomeracions, però es podran fer excepcions en el cas de pacients que es troben en el procés final de la vida. Es limiten al màxim les sortides dels residents en centres sociosanitaris.

- Esdeveniments i activitats multitudinàries: obligatori realitzar una avaluació de risc per part de les autoritats sanitàries per a cada esdeveniment o activitat.

- Obligació de fer cribratges amb PCR, en el cas que hi hagi un brot epidèmic, a aquelles poblacions de risc, com ara centre sociosanitari, barris o blocs d'habitatges, entre d'altres.

- Consum d'alcohol: el botellón està prohibit: s'insta les comunitats i ajuntaments a aplicar de manera estricta les sancions acordades.

- Es prohibeix fumar a la via pública o a espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar l'espai de dos metres. Aquesta mesura s'estén a qualsevol dispositiu per fumar.

Les 3 recomanacions:

- Limitar els esdeveniments socials a grups de convivència estable; és a dir, tot el que sigui trobades amb altres persones fora d'aquest grup estable s'han de limitar al màxim.

- Limitar els esdeveniments socials a un màxim de 10 persones.

- En residències: fer proves PCR de cribratge de forma periòdica per assegurar que no hi ha hagut cap treballador que sigui positiu