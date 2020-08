La Fiscalia no veu injúries en les paraules de líders d'ERC, BNG i Endavant

EFE

14.08.2020 | 11:22

La Fiscalia de l'Audiència Nacional considera que no hi ha delicte en les expressions contra la Monarquia del vicepresident català i coordinador d'ERC, Pere Aragonès; la portaveu de BNG, Ana Pontón; i la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, i ha acordat arxivar les diligències.

El ministeri públic va decidir incoar diligències arran d'una denúncia de l'associació Concòrdia Reial Espanyola, que va portar davant la Fiscalia diverses expressions d'aquests líders polítics en considerar que podrien constituir un suposat delicte d'injúries a la Corona. Però la Fiscalia ha examinat els fets i ha considerat que aquests s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió i la crítica, per la qual cosa ha decidit arxivar les diligències, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat a Efe fonts jurídiques.

L'associació va portar a la Fiscalia expressions com "els Borbons són una organització criminal" o "la Monarquia només pot ser corrupta per definició", pronunciades pel vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el passat 18 de juliol. "No hi ha encens ni botafumeiro que tapi la podridura de la Casa Reial" o "No pararem fins que jutgin els Borbons per lladres i per corrupció" són expressions d'Ana Pontón que també va denunciar l'associació; així com altres de la presidenta del grup parlamentari Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, en què deia que "la Monarquia és corrupta fins al moll de l'os"