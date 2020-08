El CAP d'Ullastrell tancat per la pandèmia

Redacció

14.08.2020 | 14:35

Davant la situació de pandèmia provocada pel Covid19 el Departament de Salut ha decidit tancar tots els CAP que no puguin garantir la seguretat sanitària dels pacients a causa de la seva distribució física. Aquest és el cas del CAP d'Ullastrell, que per la seva mida, només té una sala d'espera, una sala de visites de metge i una de infermeria, un sol taulell i una sola entrada. "Aquesta característica fa que Salut no vulgui obrir el CAP amb la intenció de protegir els veïns i veïns de tot el municipi", expliquen des de l'Ajuntament.

Des del Govern municipal asseguren que es mantenen contactes permanents amb els responsables de Salut de la regió metropolitana nord així com amb el Delegat del Govern per tal de que el CAP pugui reobrir lo abans possible. "Aquesta és una decisió que no competeix al Govern municipal sinó al Departament de Salut", puntualitzen.

Tanmateix l'assistència sanitària a Ullastrell està garantida via el CAP Oest, el CAP Rambla i l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, situats a Terrassa, i als telèfons 112 i 061. A més, s'ha pactat amb Salut l'atenció exclusiva a les persones d'Ullastrell via el telèfon 937304448 (dilluns, dimarts i divendres, de 8h a 11h; i dimecres i dijous, de 15h a 17h) i l'atenció domiciliària de les persones amb mobilitat reduïda. "El govern no participa de la recollida de signatures ja que creu que és una acció d'oportunisme polític del partit de l'oposició i que els resultats vindran de les negociacions amb Salut i no de recollir signatures en nom de JXC", diuen des del Consistori.